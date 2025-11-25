Search
En las próximas horas

Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca: qué le ocurre

El ex gobernador de Córdoba y ex candidato a presidente será trasladado a Buenos Aires y operado el viernes 28 en Fundación Favaloro.

El exgobernador de la provincia de Córdoba y diputado nacional electo por la coalición Provincias Unidas Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca: “Se trata de la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo”.

Según se supo de parte de allegados al ex mandatario , será trasladado a Buenos Aires por recomendación médica” y operado el próximo viernes 28 en la Fundación Favaloro.

Schiaretti deberá jurar como diputado nacional en la sesión preparatoria que se llevará a cabo el 3 de diciembre, para asumir formalmente las funciones de su mandato por los próximos cuatro años, el 10 de diciembre.

Tal como lo dijo en campaña, el legislador electo busca llevar su experiencia de gestión de Córdoba al Congreso Nacional y podrá foco en el federalismo y el diálogo con la oposición y sobre todo, con el oficialismo







