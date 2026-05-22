Juan Cruz Yacopini volvió a postear en sus redes y emocionó a propios y extraños

Juan Cruz Yacopini se sigue recuperando del grave accidente que sufriera a fines de 2025. Cada mejora que el piloto mendocino experimenta se celebra en cada rincón, no solo del mundo automovilístico, sino de todo el territorio provincial. Esta vez, el deportista compartió una imagen en sus redes sociales que encendió la ilusión de propios y extraños.

En su perfil en Instagram, Yacopini compartió una serie de imágenes en las que se lo puede ver junto a integrantes de Toyota Gazoo Racing, escudería para la que competía en el Rally Dakar. Lo más emocionante fue verlo nuevamente luciendo el overol de carreras.

Foto: Instagram @juanxyacopini

“Qué bien me hizo volver a verlos. No saben cuánto los extrañaba. Reencontrarme con ustedes y volver a compartir juntos fue un momento muy emocionante para mí”, escribió el piloto en el posteo.

En las imágenes se observa a Yacopini utilizando nuevamente su tradicional indumentaria de competición y compartiendo un grato momento junto a miembros de la escudería.

En cuestión de minutos, la publicación recibió una catarata de comentarios de apoyo hacia el mendocino. En ese sentido, además de las muestras de afecto de sus fanáticos, también se puede leer mensajes de distintos pilotos y referentes del automovilismo y rally internacional.

“En momentos así uno entiende que nadie sale adelante solo. Se sale gracias a la fuerza de un equipo, al abrazo de los amigos y al amor incondicional de la familia. Gracias por empujar conmigo incluso en los días más difíciles”, concluye el mensaje de Yacopini.