El paradigma del consumo audiovisual ha virado diametralmente hacia el contexto doméstico. Si nos retraemos un par de décadas en el tiempo parecía impensable poder encender el televisor de nuestro comedor y disponer de miles de películas a unos clics de distancia. Y a esta situación se le suma que no sólo existe una plataforma en la que elegir, sino que el catálogo también se ha diversificado y especificado hacia las diferentes empresas centradas en el streaming cinematográfico. Esta masificación -y su facilidad de acceso- ha provocado que muchas personas se vean abrumadas por la cantidad de oferta disponible; una situación que a veces hace complicado el filtrado y elección de una determinada película o serie. Además las grandes producciones y la publicidad asociada a las mismas provoca que otras joyas queden escondidas dentro de los respectivos catálogos. Hoy queremos realizar un ejercicio de arqueología audiovisual y desenterrar algunos títulos sobresalientes de la plataforma Netflix que hayan podido quedar en un segundo plano en el ámbito mediático.

Empezaremos nuestro viajé con Godless, una miniserie estrenada en 2017 y que dispone de un total de siete episodios diferentes. Fue estrenada en noviembre de ese mismo año y recibió una muy buena crítica, tanto especializada como del público general. La obra se enmarca dentro del universo Western, y la producción se acerca a los elementos arquetípicos del género, como la locomotora Union Pacific y las tabernas donde se practicaban juegos como el Blackjack, un pasatiempo que ya ha sido implementado en diversas producciones audiovisuales, como en la película 21 Blackjack, y que también ha migrado al espacio digital con sus diferentes modalidades. Uno de los puntos fuertes de Godless es que tiene un toque personal y único, basado en la presencia e incidencia femenina. No ahondaremos más en su argumento para no destripar la trama, pero es precisamente este punto concreto lo que diferencia esta obra de otras producciones pretéritas centradas en el Far West Americano; aire fresco para una iconografía que no pasa de moda.

Siguiendo el rastro del Western, en Netflix también encontramos La Balada de Buster Scruggs, una película dirigida y escrita por los Hermanos Coen, autores de grandes obras como es el caso de Fargo o el Gran Lebowski. Publicada en el catálogo de Netflix en 2018, nos ofrece diferentes escenarios del Oeste estadounidense con un toque de humor negro y de irreverencia. De hecho, el film muestra una crudeza explícita que se aleja de la luminosidad de otras perlas del género. Destaca su imponente fotografía y su cuidada puesta en escena, seis historias independientes que no decaen en ningún momento. La película también cuenta con caras conocidas, como James Franco o Liam Neeson.

En el contexto documental, Netflix también ha sabido ofrecer a sus usuarios obras de altísima calidad. Una de ellas se llama En pocas palabras, una serie de capítulos educativos donde se intentan desgranar temas de actualidad de manera bastante sintética. Este ejercicio de simplificación ayuda mucho a entender temas complejos, y dispone ya de un total de tres temporadas. La crítica alabó su papel de condensación y de concreción y algunos de los temas que podemos encontrar son los huracanes, las banderas, la realeza, los piratas o la inteligencia artificial. Una mezcla muy heterogénea con varios aspectos de interés.

Entrando en el terreno de la animación, Netflix estrenó el año pasado Jurassic World: Camp Cretaceous. Una serie que cuenta ya con 26 episodios y que amplía los acontecimientos que se han explicado en las películas homónimas. Dejando de lado los estereotipos que pueden dejar entrever que se trata de una producción juvenil, la obra dispone de varios giros de guion y referencias a los filmes clásicos que pueden entretener al público adulto. Estéticamente es una obra impecable, que poco tiene que envidiar a las obras maestras de Pixar, destacando sobre todo la representación de los diferentes dinosaurios que aparecen. Entre los que se encuentran algunos de los más míticos de la franquicia jurásica.

Finalmente queremos citar a Dark Crystal: Age of Resistance, una serie que expande el universo del film estrenado en 1982. Es quizás uno de los referentes máximos de la fantasía de los 80, una década que se caracterizó por la aparición constante de propuestas frescas e imaginativas. En el caso concreto de Cristal Oscuro, sus directores -Jim Henson y Frank oz- optaron por utilizar títeres en pantalla sin ningún tipo de presencia humana. Movimiento fácilmente justificable si tenemos en cuenta el hecho de que Henson es el padre de Barrio Sésamo o los Muppets. Este pretexto se mantiene en la serie de Netflix, que contó con la ayuda directa de la compañía de Henson para ofrecer una bellísima serie. Parece una ficción extraída directamente de la década de los años 80, con un magnífico apartado visual y un cuidado máximo por su entorno narrativo. Una propuesta muy arriesgada que contó con el apoyo unánime de los fans de la franquicia.

Y tú, ¿conoces alguna otra joya de Netflix que haya quedado solapada por las obras más mediáticas de su catálogo como es el caso de la reciente La Casa de Papel?