La diferentes modalidades de delinquir siguen diversificandose por eso es que es importante estar informado sobre las mismas y prevenir distintos hechos de inseguridad. En este caso una joven contó como sujetos desconocidos le insitían en que sintiera el «olor del perfume» en un pañuelo que ellos mimos llevaban.

La joven hizo su descargo en las redes sociales y contó que la situcaión se dio el miércoles en calle 9 de julio de La Consulta. «Cómo a las 19:30 más o menos (ya estaba oscuro); iba caminando por la calle 9 de julio (La Consulta) y me cruce con 2 tipos que supuestamente «vendían perfumes», les dije que nome interesaba, porque primero que nada no llevaba plata y aparte iba apurada», coenzó contando.

Lo cierto es que luego detalló que los sujetos no se quedaron conforme con su negativa a comprarles y comenzaron a insistirle «Me insistían para sentir el olor de los perfumes que llevaban, cómo me negué a eso me empezaron a echar en la ropa, después sacaron otro «perfume» que supuestamente era uno de los mejores y le echaron a un pañuelo insistiendo para que me lo colocará en la nariz, esto ya me pareció demasiado raro», explicó sorprendida.

Finalmente, agregó que en ese momento «Agarré el celular y me hice la que hablaba, haciéndoles creer que ya estaba llegando alguien al lugar. En ese momento dejaron de insistir y se fueron, en la esquina había una camioneta blanca esperándolos. Ellos no son de acá pero tengan mucho cuidado por favor, yo safe, no sé que intenciones habrán tenido pero estoy segura que buenas no eran».