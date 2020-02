Conociendo a Josefina Piñol Battaglia, la flamante Reina Nacional de la Tonada 2020.

“Vendimia Esencia de América Latina” fue el nombre con el que se denominó a la fiesta máxima de Tunuyán, en la que se desplegaron por el gran escenario principal, más de 500 artistas locales, entre bailarines, músicos, y actores.

La colorida puesta en escena, finalizó con la elección de Reina departamental y Tonada y sus respectivas Virreinas.

En esta ocasión resultó coronada como Reina Nacional de la Tonada, con un total de 30 votos, Josefina Piñol Battaglia de 19 años de edad, quién representó al Rotary Club El Portillo.

La soberana se encuentra cursando el segundo año de la carrera de Terapia Ocupacional.

En comunicación con NDI, Josefina comenta, el recorrido previo a la elección, cómo piensa llevar adelante su reinado, sus aspiraciones y proyectos para este año.



Josefina contanos como llegaste a ser representante de Rotary Club El Portillo

Josefina Piñol, Reina Nacional de la Tonada 2020

-Se contactó conmigo una señora, Mariela, de parte del Rotary Club El Portillo, me comentó que quería que los representara. Luego de que acepté, puedo decir que el recorrido que transité hacia el gran momento, fue muy emocionante.

¿Te esperabas el resultado? ¿Cuáles fueron las sensaciones que experimentaste cuando te entregaron los atributos?

-¡La verdad, no lo esperaba! Las horas previas fueron de muchos nervios y ansiedad. Escuchar mi nombre como «Reina Nacional de la Tonada», fue una gran sorpresa. Cuando iban cantando los votos, no sentí que podía ser yo, estaba disfrutando tanto el momento que no podía tener una noción de la cantidad de votos.

Además, sabía que cualquiera de las 13 candidatas estaban capacitadas para portar estos atributos.

¿Qué significa para vos el Festival de La Tonada?

-Es una fiesta hermosa, que nutre a cada uno de los tunuyaninos, donde año a año nos juntamos para celebrarla, disfrutando y apreciando el gran talento de nuestros artistas valletanos como también de artistas nacionales.

¿Cuál creés que es rol de la Reina Nacional de la Tonada?

-La Reina de la Tonada cumple un rol muy importante, ya que es la embajadora de algo tan nuestro como es el Festival de la Tonada, que se celebra desde hace 38 años en nuestro Departamento. Muestra al país y al mundo, nuestras raíces, nuestra cultura.



¿Qué cualidades creés que debe tener la Reina de la Tonada? ¿Cuáles de esas cualidades tenés vos?

-Carisma, compromiso social, buen desempeño y empatía para relacionarse con la gente. Tengo un gran compromiso social, y muchas ganas de dejar al festival muy bien representado.

¿Podés contar tres cosas que destaques sobre las experiencias previas a la elección?

-¡Claro! Lo primero que destaco, y de lo cual no me voy a olvidar nunca, es todo el amor que recibí.

Gente que quizás no conozco, se acercó para desearme suerte, los veía con algún cartel con mi nombre, o compartían fotos mías en las redes sociales, con mensajes que me emocionaron mucho. La segunda, es la incondicionalidad de la gente que me conoce de toda la vida: mi familia, mis amigos, mis vecinos. Todos los que sabían cuanto soñaba con esto y me acompañaron en todo momento, saber que siempre estaban ellos cerca mío me hacia sentir más tranquila. La tercera, y no por ello menos importante, es el gran grupo que formamos las 13 candidatas, todas teníamos las mismas posibilidades, disfrutamos mucho de esta experiencia y de todas las actividades que tuvimos.

¿Cuáles son tus expectativas y proyectos para este año?

-Mis expectativas y proyectos para este año, es poder llegar a cada lugarcito que esté a mi alcance para que se conozca un poco más de lo que es el Festival Nacional de la Tonada, hacerlo un poco más reconocido. Es un festival muy importante y muy significativo para nuestro hermoso pueblo.



¿Algún mensaje que quieras expresar?

-Si, me gustaría destacar que tenemos tanto por mostrarle al mundo de lo que es nuestro pueblo, nuestros festivales, culturas, lugares, paisajes. Somos muy privilegiados al vivir en un lugar tan bello como Tunuyán, como habitantes de este pueblo, debemos estar orgullosos de todo esto.

¿Cómo querés que la gente te recuerde cuando termines el mandato?

-Quiero que la gente me recuerde como una reina mandato cumplido que tuvo el compromiso de representarlos, que pudo cumplir con sus expectativas de dejar a Tunuyán y a su festival en lo más alto.

