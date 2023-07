Conoce a la joven tunuyanina que forma parte de la Selección Argentina de Taekwondo e irá al Mundial en Kazajistán. Josefina fue campeona del Mundo en 2022 con medalla de oro en formas y en combate, durante el Mundial ITF.

Josefina Mesa, es oriunda de Tunuyán, comenzó su viaje en el taekwondo como un simple ejercicio cuando tenía 11 años. A medida que creció, su dedicación y compromiso con este deporte se fortalecieron, y lo que alguna vez fue una actividad física se convirtió en una parte integral de su vida. Su arduo trabajo y determinación la llevaron a participar en numerosas competencias y a alcanzar metas que nunca imaginó.

El año pasado, en octubre de 2022, Josefina participó en la Copa del Mundo de Taekwondo, que se celebró en Santiago del Estero. En esta competencia, compitiendo en la categoría juvenil, demostró su destreza y habilidad al ganar en “Forma y Combate”. Este logro le abrió las puertas para representar a su país en el Mundial de Taekwondo, que se llevará a cabo en Kazajistán del 14 al 30 de agosto.

Foto: Facebook

“Quiero seguir haciéndolo hasta que no pueda más”

«Es lo mejor que me ha pasado en mi carrera de taekwondo. Saber que voy a conocer el mundo, como siempre he querido desde que comencé, me motiva enormemente», expresó Josefina con emoción. «Me despierto cada día con la determinación de mejorar y dar lo mejor de mí» comentaba Josefina a NDI.

Con el objetivo de prepararse la joven, viaja a Rosario y Santiago del Estero, donde entrena con la Selección Argentina de Taekwondo. Josefina nos mencionaba que eso le ha ayudado mucho a avanzar, saber que va con personas que se siente cómoda, haciendo lo que les apasiona, así poder lograr lo mejor de cada uno en Kazajistán.

«Mi plan a futuro es continuar con esto. Ahora, a los 18 años, estoy a punto de terminar la escuela secundaria y tengo la intención de seguir estudiando en la universidad. Sé que necesitaré tiempo para ello, pero no quiero dejar de practicar taekwondo” y agrega “Mi objetivo es alcanzar los mayores logros posibles y no detenerme hasta que ya no pueda continuar», afirmó Josefina respectos a sus objetivos a futuro

Josefina busca recolectar fondos

Este próximo domingo 09 de julio, habrá un locro en su beneficio que lo realiza el Ejercito. Será desde las 13:00 a las 15:00 horas en la plaza departamental de Tunuyán, para el que desee colaborar con la recaudación de dinero para que pueda llevar a la concreción de su participación en el mundial.

Para los que quieran colaborar con su campaña para recolectar fondos, pueden hacerlo por los siguientes medios:

Teléfono: 2622-441745

Alias: josefinaalmundial