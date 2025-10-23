Josefina Mesa fue recibida entre laureles tras ser medalla de bronce en el Mundial de Taekwondo

La plaza departamental fue el escenario del emotivo recibimiento a Josefina Mesa, la deportista que regresó a su ciudad natal con la medalla de bronce obtenida en el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, disputado en Jesolo, Italia. La joven de 20 años llegó entre sirenas y aplausos, escoltada por los Bomberos Voluntarios en una autobomba que recorrió las calles del departamento. Familiares, amigos, docentes, alumnos y vecinos la esperaban para celebrar su logro.

El intendente Emir Andraos junto a la directora de Deportes Agustina Caetano, la recibieron con un ramo de flores y palabras de reconocimiento. “Mi pueblo me ha recibido de la mejor manera, con una bienvenida extraordinaria. Estoy orgullosa y muy agradecida, hay mucho esfuerzo detrás de esta medalla de bronce”, expresó Josefina. Fue una ovación continua que celebró no sólo su medalla, sino el camino recorrido para alcanzarla.

Una historia de constancia y superación

Josefina compitió en la categoría tercer dan, lucha individual hasta 72 kilos, enfrentándose a representantes de potencias como Noruega, Grecia, Corea del Norte, Rusia, Japón, Bulgaria, Eslovenia y República Checa. Su actuación le permitió posicionarse entre las mejores del mundo, logrando el tercer puesto en una competencia considerada por su entorno como la más exigente de su carrera.

Desde los 14 años es profesora en la escuela de taekwondo Yusan Innae, dirigida por Lucas Pinto. Sus alumnos la acompañaron en el recibimiento y compartieron palabras de admiración: “Para nosotros es una inspiración, nos muestra que no hay límites”, expresaron Guadalupe, Emiliano, Santiago, Santino, Micaela, Thiago, Eric, Fausto y Martina. Su profesor recordó que en sus comienzos era una niña tímida que evitaba competir por vergüenza. Hoy, su nombre figura entre los mejores del mundo.

Un recibimiento que quedará en la memoria

La caravana que acompañó a Josefina desde el ingreso al distrito hasta la plaza fue encabezada por los Bomberos Voluntarios. A su lado viajaba su hermano Julián, mientras que sus padres, Jesús y Noelia, la esperaban entre abrazos. El grito de “¡Dale campeona!” se escuchó fuerte entre la multitud que la recibió con orgullo.

El evento no solo celebró una medalla, sino también el vínculo entre una comunidad y su deportista. Josefina Mesa volvió a casa con un logro internacional que resume años de esfuerzo, disciplina y pasión por el taekwondo. Su historia ya forma parte de la memoria colectiva del departamento.