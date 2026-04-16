José Luis Ramón se fue de viaje, faltó a las sesiones de Diputados pero cobrará igual

El diputado José Luis Ramón, que termina su mandato en breve, antes del recambio legislativo del 1° de mayo, emprendió viaje al exterior y se ausentó de cinco sesiones en la Cámara de Diputados. La situación no afectará sus ingresos, dado que percibirá su dieta sin descuentos.

Según trascendió, el legislador avisó, vía correo electrónico, semanalmente al presidente Andrés Lombardi, que no estaría presente en las sesiones de Diputados dado que estaba de viaje. Las sesiones no tienen permitida la modalidad remota como sí lo tienen las reuniones en las comisiones.

Así, mientras el diputado paseaba por el exterior, se conectaba para dos comisiones: Turismo y Deportes, además de Derechos y Garantías. No se pidió licencia y abusó de los recesos que ya tienen los legisladores: un mes en enero y dos semanas en julio.

Así, Ramón faltó a las sesiones desde el miércoles 18 de marzo hasta la última de este miércoles. Se entiende que vuelve para la próxima, que es la última porque los legisladores que dejan sus bancas lo hacen antes de que asuman los nuevos. Todo eso ocurre antes del 1° de mayo.