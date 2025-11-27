Search
Lo hacen oficial

José Alperovich y Marianela Mirra se casan en Puerto Madero

La ceremonia es este jueves en el departamento donde el exgobernador tucumano cumple prisión domiciliaria por abuso sexual.

El exgobernador de Tucumán José Alperovich –que cumple prisión domiciliaria por la condena por abuso sexual a su sobrina– se casará este jueves con la exparticipante de Gran Hermano Marianela Mirra, con quien mantiene una relación desde hace por lo menos 20 años.

De acuerdo a lo estipulado, será una ceremonia íntima a las 14 con dos testigos y el juez de paz, cuyos ingresos al cuarto piso de las torres Zencity fueron habilitados por el Tribunal Oral. Desde el entorno de Mirra indicaron que sería una celebración de bajo perfil y con comida ordenada mediante delivery.

La Justicia impuso una serie de condiciones para que el matrimonio por civil se desarrolle: que la lista de invitados no superase las veinte personas y que el movimiento en el edificio fuera controlado. No habrá ni fiesta multitudinaria ni flashes, a menos que sea puertas adentro.

