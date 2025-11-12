Search
Quitaron las retenciones a las exportaciones de vino.
CULTURA

José Abadi llega con una nueva edición de “Maridaje de Libros y Vinos”

El reconocido escritor y psicoanalista participará este viernes de una velada que combina literatura, cultura y vino.

Este viernes 14 de noviembre, a las 19, Bodegas Caro será escenario de un nuevo encuentro del ciclo “Maridaje de Libros y Vinos”, una propuesta que une la literatura con el mundo vitivinícola mendocino en una experiencia sensorial y cultural única.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia en conjunto con Editorial Planeta, busca conectar la producción editorial con la identidad cultural de Mendoza, creando espacios donde la palabra escrita dialoga con los aromas y sabores del vino.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

En esta oportunidad, el invitado será José Abadi, reconocido médico psiquiatra, psicoanalista y escritor, quien compartirá fragmentos de su obra, reflexiones y anécdotas en una charla que invita a pensar, disfrutar y sentir.

Con una destacada trayectoria en el ámbito cultural, Abadi es autor de doce libros, entre ellos ¿De qué hablamos cuando hablamos de buen amor? y Y el mundo se detuvo. Además, ha colaborado con figuras de distintos ámbitos y se ha convertido en una voz de referencia por su mirada profunda sobre las relaciones humanas y la vida cotidiana.

La entrada es gratuita y cada bodega anfitriona puede ofrecer degustaciones y actividades enológicas complementarias.

