Jorge Difonso pidió que se liberen datos celulares mientras dure la cuarentena

El Diputado provincial y ex Intendente Jorge Difonso pidió que Enacom medie para liberar los datos celulares y que todos puedan realizar tareas laborales, escolares y de emergencia.

Ante el pedido de docentes y familias que necesitan contar con el servicio de datos celulares para realizar tareas escolares, laborales y por cualquier tipo de emergencia, el Diputado Jorge Difonso inició dos acciones conjuntas.

«Hemos iniciado dos acciones, una con un proyecto de resolución a la Cámara de Diputados y una nota al ente nacional de comunicaciones ENACOM, para que medie ante las empresas que brindan el servicio de telefonía celular y que durante la época de aislamiento obligatorio, liberen los datos para la utilización de whatsapp, para tareas de emergencia, educativas» explicó Difonso.

Diputado FR Jorge Difonso

En comunicación con NDI, la docente Florencia Serra expresó la necesidad de tomar una medida con respecto a esta problemática.

«A partir de la decisión nacional de la suspensión de clases, los docentes hemos hecho todo lo posible para seguir brindado educación a nuestros alumnos. Para ello, al igual que en las clases presenciales tratamos de adaptarnos a las necesidades de cada escuela. Actualmente nos surge una problemática que ya no podemos resolver, esa es que nuestros estudiantes principalmente lo de las escuelas rurales, no tienen dinero para recargar sus celulares y por lo tanto no pueden conectarse a la única vía de comunicación con la escuela que es a través de wathsapp».

En consonancia con las acciones del Diputado, la docente detalló las necesidades de la comunidad educativa

«Pedimos ayuda a todas las empresas de telefonía que prestan servicio en el valle de uco y solicitamos que el servicio de wathsapp sea ilimitado, aunque sea en horario escolar. Es la única manera que tenemos de llegar a nuestros estudiantes. Es de suma urgencia para que el sistema educativo pueda seguir funcionando equitativamente. Todos tenemos el derecho a estudiar y a raíz de esto estamos viendo ese derecho vulnerado. Sé que no es culpa de nadie, pero sólo con la ayuda de las empresas telefónicas vamos a poder realizando nuestro trabajo de Enseñar» explicó Florencia.

