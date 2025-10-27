Jorge Difonso perdió en San Carlos y consagró entre los grandes perdedores de las Elecciones Legislativas

El pasado domingo, los mendocinos se acercaron a las urnas para elegir quienes los representarán en las distintas cámaras legislativas a nivel nacional, provincial y departamental. Elecciones que dejaron muchas sorpresas, tanto con los ganadores como perdedores.

Y es que todo proceso electoral tiende a dejar entrever quienes pueden ganar, pero en esta oportunidad todo se dio de una forma brutal. A nivel nacional La Libertad Avanza ganó por más de 15 puntos, en Mendoza ganó por más de 25 puntos y en el Valle de Uco la diferencia también fue notable, superando los 10 puntos en los tres departamentos.

Pero entre todas esas sorpresas, una de las más grandes fue la durísima derrota de Jorge Difonso a nivel provincial y en el departamento de San Carlos. El sancarlino fue candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, pero no logró superar ni siquiera el 3%.

Más específicamente, la lista encabezada por Difonso quedó en la sexta posición dentro de Mendoza con el 2,95% de los votos, poco más de 29 mil. Siendo superado por Frente de Izquierda (3,44%), Frente Libertario Demócrata (5,39%) y Frente Verde (7,98%).

Aunque de nada hubiera servido una victoria ante estos partidos, pues el oficialismo nacional y provincial ganó con 53,63% sacando cerca de 28 puntos al peronismo mendocino que estaba siendo encabezado por Emir Félix de San Rafael. Repartiéndose las bancas de diputados nacionales en 4 para La Libertad Avanza y 1 para el Partido Justicialista.

Pese a eso, llamó la atención que Difonso no pudiera ganar ni siquiera en el departamento del que es oriundo y donde fue intendente por 8 años (2007 a 2015), pero no solo eso sino que perdió por una apabullante diferencia contra Luis Petri de La Libertad Avanza. Específicamente 45,87% a 20,51%, quedando en tercer lugar la fuerza justicialista con más del 17% de los votos.

Situación que puede explicarse de una sola forma, la pelea entre Difonso y Morillas terminó por favorecer al actual intendente de San Carlos y apagó un poco el brillo de la carrera política del exmandatario y actual legislador que terminará su mandato en 2027.