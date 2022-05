Joaquín Arroyo debe viajar hasta Buenos Aires por su salud, su familia a organizado una rifa para quienes deseen colaborar.

Actualmente el pequeño padece estenosis subglótica por lo que tiene una traqueotomía. Para poder continuar con su tratamiento deberá ir al hospital pediátrico de aquella provincia. En este caso –como en tantos- se ve condicionada por los gastos incluidos por ello organizaron una rifa.

“Con Joaquín tenemos que viajar el día 17 de mayo a Buenos Aires, al Hospital Garrahan. El día 23 entraría a quirófano para hacerle una endoscopia” adelantó su mamá, Maira, sobre el motivo próximo que hace que se planifique dicha rifa.

El niño padece estenosis subglótica (estrechamiento parcial o total de la subglotis) lo que le genera dificultades serias para poder respirar. Producto de ello actualmente se desplaza con una traqueotomía que le ayuda.

Su mamá adelantó que en este viaje también se resolverá si va a una cirugía que en principio sería más compleja pero que le permitiría: sacarle la traqueotomía en vistas de una mejora definitiva. No obstante, su recuperación no avanzará, si el pequeño no llega al nosocomio en este mes.

Para quienes puedan y deseen colaborar, para la rifa o de cualquier otra manera; pueden comunicarse directamente con la familia del pequeño al 261-3470221.

Viajará a Buenos Aires para mejorar

El tratamiento que hará en Buenos Aires se definirá después de este viaje de mayo. El tratamiento a futuro es aun incierto y estará condicionado por el tipo de estenosis y por grado de gravedad (aplicable a todos los casos).

Algunos de los procedimientos más conocidos son: laringoscopia con dilatación de estenosis con balón e inyección de esteroides, aplicaciones de esteroides en el lugar de obstrucción, traqueotomía y traqueoplastía.

En el caso de Joaquín la continuidad de su tratamiento deberá resolverse en este próximo viaje.

Leé también: Lanzan ayuda para productores de Tunuyán