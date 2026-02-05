Jineteadas en Mendoza: proponen que solo se regulen y que no se prohiban

La iniciativa legislativa que propone prohibir las jineteadas en todo el territorio mendocino reavivó un fuerte debate público y quedó expuesta esta semana al aire de Radio Post, donde se confrontaron dos miradas opuestas pero con puntos de contacto: la de la diputada provincial del PRO y autora del proyecto, Laura Balsells Miró, y la del presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Germán Herrada.

Balsells Miró explicó que el proyecto surge de un trabajo sostenido en bienestar animal y de su experiencia personal como voluntaria en refugios. “Hace tiempo que trabajo con esta temática y veo a diario animales que llegan en condiciones muy graves”, expresó, al tiempo que remarcó que en los espacios donde colabora hay más de 40 equinos que fueron víctimas de distintos tipos de maltrato.

La legisladora sostuvo que la iniciativa se inscribe en un cambio de paradigma a nivel global, donde los animales comienzan a ser reconocidos como seres sintientes. En ese marco, aclaró que el proyecto no apunta contra los jinetes como personas. “Sabíamos que esto iba a generar debate. Muchos jinetes cuidan y quieren a sus caballos, pero el estrés y el dolor que sufre el animal durante la jineteada es muy grande”, señaló.

Además, citó opiniones veterinarias que advierten sobre el sufrimiento del caballo y recordó que existen casos concretos donde la práctica termina con animales muertos o incluso con jinetes gravemente heridos. Reconoció también las dificultades políticas para avanzar con la iniciativa y manifestó su intención de que el proyecto sea tratado antes de finalizar su mandato.

Durante la entrevista se sumó Germán Herrada, quien cuestionó la prohibición total y defendió la jineteada como parte de la identidad cultural de General Alvear. “Leí el proyecto y no coincido. En nuestro departamento se hace la jineteada más grande del oeste argentino y el maltrato animal no forma parte de esa tradición”, afirmó, al asegurar que los caballos son cuidados como “un miembro más de la familia”.

Herrada remarcó que “no se puede prohibir por prohibir” y sostuvo que muchos caballos son preparados específicamente para la actividad, con controles, buena alimentación y capacitaciones para quienes los montan. Incluso advirtió que, sin este tipo de eventos, algunos animales podrían terminar en el frigorífico.

Frente a esos argumentos, Balsells Miró reconoció que existen buenas prácticas, pero alertó sobre la imposibilidad de generalizarlas. “Sé que hay lugares donde se trabaja bien, pero también conozco otras realidades. No todo funciona de manera ideal”, afirmó, y destacó que el espíritu del proyecto es abrir el debate y escuchar todas las voces.

En ese punto, ambos coincidieron en un aspecto clave: la necesidad de reglas claras. Herrada sostuvo que una regulación estricta sería distinta a una prohibición total, mientras que la diputada admitió que reglamentar podría ser una alternativa viable, especialmente para combatir las jineteadas clandestinas, donde no existen controles ni condiciones adecuadas.

El proyecto presentado propone prohibir la realización, organización y difusión de jineteadas en Mendoza, bajo el argumento de que vulneran principios básicos de bienestar animal al basarse en la coerción y el sometimiento físico con fines recreativos. La discusión recién empieza, pero ya dejó en evidencia una tensión de fondo entre tradición, cultura y derechos de los animales que promete seguir en agenda.