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Jennifer López vuelve a las comedias románticas con “Turbulencia en la oficina”

La película fue escrita especialmente para la artista y llegará a la plataforma el 5 de junio. Compartirá protagonismo con Brett Goldstein en una historia de romance.

Jennifer López se prepara para regresar al género que marcó gran parte de su carrera cinematográfica con “Turbulencia en la oficina”, la nueva comedia romántica de Netflix que ya genera expectativa entre los fanáticos del streaming. La película, cuyo título original es Office Romance, se estrenará el próximo 5 de junio y fue concebida exclusivamente para la actriz y cantante estadounidense.

Sinopsis:

En la historia, Lopez interpreta a Jackie Cruz, la directora ejecutiva de una aerolínea que mantiene estrictas políticas laborales contra los romances dentro de la empresa. Todo cambia con la llegada de Daniel Blanchflower, un abogado corporativo interpretado por Goldstein, cuya presencia altera el clima profesional y desencadena una relación secreta que pondrá en jaque las reglas de la compañía.

La película también incorpora temas actuales vinculados al ámbito laboral y las relaciones personales dentro de las empresas. La trama explora las tensiones generadas por las políticas corporativas que prohíben los vínculos sentimentales entre empleados y el impacto que esas normas tienen sobre la vida privada de los trabajadores.

La producción tiene como protagonistas a Jennifer Lopez y Brett Goldstein, actor y guionista reconocido mundialmente por su trabajo en la serie “Ted Lasso”. La dirección está a cargo de Ol Parker, realizador británico especializado en comedias románticas y conocido por películas como Mamma Mia! Here We Go Again.

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