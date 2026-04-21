Jazz Because rinde homenaje a los grandes maestros en el Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de una noche dedicada al jazz con el espectáculo “Tributo a los grandes maestros”, a cargo del trío mendocino Jazz Because.

La presentación tendrá lugar el viernes 24 de abril a las 21.30 en la sala Tito Francia, donde el grupo ofrecerá un recorrido musical centrado en la tradición de la guitarra dentro del género.

El concierto propone revisitar la obra de figuras emblemáticas como Wes Montgomery, Kenny Burrell y Grant Green, a través de versiones que combinan respeto por los clásicos con una mirada contemporánea.

Lejos de limitarse a interpretar estándares, la propuesta busca construir una experiencia sonora que explore nuevas texturas y matices. Con una identidad propia, el trío logra un equilibrio entre la herencia del jazz y una impronta actual dentro de la escena local.

La velada contará además con músicos invitados, quienes aportarán su estilo y enriquecerán un repertorio pensado para los amantes del jazz en vivo y de la guitarra como protagonista.

Las entradas se encuentran disponibles a través de entradaweb.com.ar.