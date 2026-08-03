Javier Milei ya tiene a su compañero de fórmula para la reelección

Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para disputar la reelección en los próximos comicios, aunque optó por mantener en reserva la identidad de su elegido.

En una entrevista brindada al Diario de Río Negro, el Jefe de Estado sorprendió al ratificar las definiciones políticas del oficialismo de cara al calendario electoral, al tiempo que volvió a fundamentar la necesidad de eliminar las PASO debido al gasto público que representan para el Estado.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, reveló. Respecto al sistema de internas, agregó: “No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”.

En el plano económico, el Presidente proyectó un ciclo prolongado de expansión y aseguró que las reformas encaradas por su administración permitieron romper años de estancamiento macroeconómico. “Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones”, remarcó Milei.

Ante la consulta sobre el impacto de estas medidas en la vida cotidiana de la ciudadanía, el mandatario analizó: “Producto de lo que ya hemos hecho, la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes”.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo situó a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) como la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre, con el objetivo de dotar de blindaje técnico a la entidad y prohibir de forma expresa la emisión monetaria para asistencia fiscal.

“Es la reforma más importante que vamos a impulsar en el Congreso en los próximos meses. No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario”.

Por otra parte, Milei ponderó las metas alcanzadas en el marco de las conversaciones con los organismos multilaterales de crédito y celebró el nivel de divisas atraídas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), especialmente en las provincias patagónicas.

Respecto al flujo de inversiones, precisó: “Comprendiendo todo el RIGI ya tenemos aprobadas inversiones por más de 46 mil millones de dólares y se encuentran en etapa de evaluación otras por más de 100 mil millones”.

Consultado sobre el legado que pretende dejar al finalizar su gestión, concluyó: “Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió“.