Ya nada los une

Javier Milei y Victoria Villarruel ya no se siguen en Instagram

La tensa relación entre el Presidente y su vice sube una nueva escala de enemistad a través de las redes sociales.

El divorcio político entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó este miércoles un nuevo capítulo: la fórmula triunfadora en las elecciones presidenciales de 2023 dejó de seguirse mutuamente en Instagram.

El nuevo capítulo en la escalada se produce dos días después de que Santiago Oría, encargado de la imagen audiovisual de Milei, asegurara el lunes que la vicepresidenta había pedido el domingo que cerraran la escuela en la que le tocaba votar.

“Mientras Javier Milei y Karina Milei hicieron la cola y esperaron como un ciudadano más, siendo las dos personas más importantes de Argentina, Victoria Villarruel que NO ES NADIE ordenó cerrar toda la escuela para ella sola para ir a votar”, escribió en Instagram el hombre de los videos presidenciales.

La afirmación fue desmentida por el entorno de la vice. Simplemente entró en auto por un pedido de la seguridad, pero dentro de la escuela hizo la fila para sufragar. Distanciada de Milei desde hace meses, Villarruel no fue parte de los festejos del oficialismo por la victoria electoral. 

El mandatario ya se había mostrado duro con Villarruel en los últimos meses. Durante el acto de La Derecha Fest, en julio, cuestionó a la vicepresidenta por haber avalado una ampliación presupuestaria. “La bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones. Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos”, llegó a decir. 

