La investigación preliminar que abrió el fiscal con competencia electoral Ramiro González, ante denuncias públicas por supuesta venta de postulaciones en el partido «La Libertad Avanza», que lleva como precandidato presidencial a Javier Milei, dará su primer paso formal con la declaración como testigo del abogado Carlos Maslatón.



Maslatón estaba citado para el próximo martes, al igual que otros testigos convocados, pero pidió adelantar el trámite por un viaje, algo que aceptó el fiscal, por lo cual concurrirá este viernes a las 11 a la fiscalía con competencia electoral que tiene su sede en Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro, confirmaron fuentes judiciales.



Bajo juramento de verdad, el abogado deberá ratificar o no ante el fiscal si está al tanto de irregularidades o la comisión de delitos en el partido.



González abrió el miércoles pasado una investigación preliminar ante la «gravedad institucional» de las denuncias conocidas en los últimos días «a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral».



En ese contexto, convocó también a prestar declaración testimonial para el próximo martes a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la exmilitante de LLA Mila Zurbriggen y al empresario Juan Carlos Blumberg, quienes realizaron denuncias públicas de diverso tenor contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas.



«En atención a la importancia que reviste la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral, se ha tomado conocimiento de los hechos que se reflejan en las publicaciones periodísticas que anteceden relacionados a denuncias por parte de personas que integran o habrían integrado la agrupación política La Libertad Avanza (LLA) contra quienes resultan las autoridades partidarias de dicha agrupación», explicó el fiscal al disponer la investigación preliminar.



Por ello, «resultando cuestiones que revisten gravedad institucional, corresponde que el suscripto, en el marco de las facultades y obligaciones que tiene esta Fiscalía Federal con competencia Electoral, conforme el art. 146 del Código Electoral Nacional y los arts. 7 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal nro. 27148, ordene la formación de una instrucción preliminar, a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral», agregó en la resolución, a la que tuvo acceso Télam.



Maslatón ratificó que Milei no quiso darle una interna para poder «pedir plata por las candidaturas» y señaló que al economista «se le cayó a pedazos» el discurso que sostenía contra lo que denominaba como «la casta de la política».



«Los que hacen campaña con la transparencia resultan ser los menos éticos. La última escena del desastre es que para ser candidato la jerarquía (de LLA) te pide plata. Milei no quiso internas porque no podía hacer todo este negocio, marginó a la militancia y trajo a gente de afuera que rellenaron las listas. Todo lo que dijo sobre la casta de la política se cayó a pedazos», sostuvo Maslatón en declaraciones para FutuRock.



Tras conocerse la decisión judicial, Milei aseguró que va a «denunciar» a aquellos que han acusado a su agrupación de vender candidaturas en dólares, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio «debe cubrir el financiamiento» de la fuerza política.