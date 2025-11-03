Javier Milei y la primera foto con su renovado gabinete

Durante los últimos días, el Gobierno de Javier Milei recibió dos cachetazos por la salida de dos piezas clave en su gabinete. Estamos hablando de Guillermo Francos, quien abandonó la Jefatura de Gabinete, y de Lisandro Catalán que renunció al Ministerio del Interior.

Situación que el presidente solucionó con rapidez y que este lunes confirmó mediante una fotografía, donde se ven todos los miembros del nuevo gabinete nacional. Destacándose, Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete y Diego “Colo” Santilli como ministro del Interior, aunque estos habían sido elegidos diputados en CABA y en Nación respectivamente.

Otra de las figuras destacadas fue la de Pablo Quirno, quien fue confirmado y juró como canciller hace algunos días tras la renuncia de Gerardo Werthein. Situación similar a la de Cúneo Libarona, aunque este finalmente decidió quedarse.

Por su puesto, el nombre que siempre más ruido hace es el de Santiago Caputo, quien hace un tiempo está teniendo una mayor presencia visual (antes poco se dejaba ver). Este no está en un ministerio, pero tiene mucha influencia dentro de Gobierno.

Sin embargo, aún quedan dos lugares para definir dentro del Gabinete Nacional, y es que recordemos que Luis Petri y Patricia Bullrich ganaron las elecciones y se sumarán al Congreso de la Nación. Por lo que deberán ver quien se hace cargo de Defensa y Seguridad.