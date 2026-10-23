Javier Milei y Karina Milei fueron sobreseídos en la causa $LIBRA: qué dijo el presidente



Este viernes, el presidente Javier Milei y su hermana y Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, fueron sobreseídos por la Justicia Federal en la causa $Libra. Tras conocerse el fallo, el mandatario reaccionó en sus redes sociales.

En una publicación en Instagram, el Presidente compartió una frase del filósofo griego Epicteto: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”. Fue el primer pronunciamiento público del mandatario después de conocerse la decisión judicial.

La otra respuesta oficial llegó desde Santiago Caputo. El asesor presidencial cuestionó el origen de la investigación en un mensaje publicado en X y lanzó una fuerte crítica contra quienes impulsaron el caso.

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre“, escribió.

Qué resolvió la Justicia en la causa $Libra

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 dispuso el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en la investigación por una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos relacionados con el lanzamiento y la promoción del token $Libra.

La resolución descartó los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Sobre la primera de esas figuras, el tribunal concluyó que no se había acreditado un engaño con relevancia penal.

Según el fallo, $Libra funcionó dentro de un mercado de criptomonedas especulativo y volátil. Además, remarca que no se garantizaron rentabilidades ni se demostró una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados, por lo que la caída de la cotización del token, por sí sola, tampoco alcanza para configurar el delito de estafa.