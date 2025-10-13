Javier Milei vuelve a Estados Unidos: ¿qué hará el Presidente?

Este lunes, el presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos, donde llevará adelante una agenda que incluye, entre otras cosas, una reunión con Donald Trump, con quien se espera que aborde el respaldo financiero del país norteamericano hacia Argentina, anunciado hace algunos días por Scott Bessent.

Milei arribará a Washington a las 23 (hora argentina) para ingresar a Blair House -residencia oficial que alberga invitados del presidente de Estados Unidos- en las primeras horas del martes.

Según trascendió, el Presidente visitaría a la Casa Blanca cerca del mediodía del martes para mantener una reunión bilateral con Donald Trump.

A las 12:45, está planificado un almuerzo de trabajo en honor a Milei, del que formarán parte las comitivas argentina y estadounidense. El encuentro tendría una duración de una hora, luego del cual Trump hará la despedida formal al mandatario argentino.

Por otro lado, resta confirmar si Milei asistirá a la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista de derecha asesinado de un disparo el pasado 10 de septiembre.

Antes de emprender su regreso, el Presidente firmará el Libro de Visitas de la Blair House. Se espera que el mandatario libertario llegue a la Ciudad de Buenos aires el miércoles, a las 8:00 horas.