Javier Milei vuelve a España, esta vez acompañado por su hermana

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Madrid para participar, este jueves, de la XXX Cumbre Iberoamericana, acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El martes a las 23 partirán los tres funcionarios hacia España, donde asistirán al evento que reúne a 22 jefes de Estado, y en el que desarrollarán diversas actividades durante los días 4 y 5 de noviembre, con el objetivo de impulsar la transformación digital y coordinar la respuesta ante desastres naturales, entre otros puntos.

Esta edición se realizará bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, y reunirá a los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa con una agenda enfocada en estructurar políticas públicas para los cuidados y la movilidad académica.

Los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano, con el fin de consolidar una vía tecnológica “que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista”.

Asimismo, se trabajará en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene como propósito “coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua” entre los países de la región frente a emergencias y desastres naturales.

Por último, se prevé la aprobación de un documento que asuma el compromiso político de situar “la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas” para el reconocimiento formal del cuidado “como un derecho”, teniendo en cuenta “la informalidad laboral, la precariedad y la falta de reconocimiento profesional”.

Con respecto al sector educativo, se impulsará la aprobación de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica para facilitar el “reconocimiento mutuo de estudios y títulos académicos” entre las universidades de la región para potenciar el “intercambio estudiantil y las oportunidades científicas” de los jóvenes.