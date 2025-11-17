Javier Milei volverá a encontrarse con el presidente de Estados Unidos: cuáles son las razones

En las últimas horas, fuentes nacionales confirmaron que el presidente argentino, Javier Milei, viajará a Estados Unidos el próximo 5 de diciembre. Allí, será parte del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se realizará en el Kennedy Center de Washington.

En principio, se espero que los mandatarios estén juntos en el palco presidencial sin ninguna otra compañía. Aunque en el predio seguramente habrá decenas de políticos más, pues el presidente de la FIFA invita a todos los gobernantes a ser parte.

Este encuentro, en cuanto a nuestro país, llegará después de que Milei anunciara un acuerdo comercial con Estados Unidos. Por lo que, se especula, la firma de este convenio se realice en medio de los preparativos del sorteo mundialista.

Este va a ser el viaje número 15 de Javier Milei a los Estados Unidos, de los cuales en cinco estuvo junto a Donald Trump.