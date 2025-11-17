Search
Instagram Facebook Twitter
javier milei donald trump
especulación

Javier Milei volverá a encontrarse con el presidente de Estados Unidos: cuáles son las razones

El presidente de los argentinos viajará en representación del país por uno de los eventos más importantes del mundo

En las últimas horas, fuentes nacionales confirmaron que el presidente argentino, Javier Milei, viajará a Estados Unidos el próximo 5 de diciembre. Allí, será parte del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se realizará en el Kennedy Center de Washington.

En principio, se espero que los mandatarios estén juntos en el palco presidencial sin ninguna otra compañía. Aunque en el predio seguramente habrá decenas de políticos más, pues el presidente de la FIFA invita a todos los gobernantes a ser parte.

Este encuentro, en cuanto a nuestro país, llegará después de que Milei anunciara un acuerdo comercial con Estados Unidos. Por lo que, se especula, la firma de este convenio se realice en medio de los preparativos del sorteo mundialista.

Este va a ser el viaje número 15 de Javier Milei a los Estados Unidos, de los cuales en cinco estuvo junto a Donald Trump.

ETIQUETAS:

Estados UnidosJavier MileiMundial 2026sorteodonald trump

+ Noticias

especulación

Javier Milei volverá a encontrarse con el presidente de Estados Unidos: cuáles son las razones

Por: Redacción NDI

Ciudad

Al ritmo de Miranda, la Peatonal del Vino tuvo un cierre a lo grande

Por: Redacción NDI

Acordada

La medida que aplicó la Corte para descongestionar el sistema judicial

Por: Redacción NDI

Fiesta departamental

San Carlos inauguró el calendiario vendimial con la elección de su reina

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Sube la temperatura y la semana empieza con un día caluroso en Mendoza

Por: Redacción NDI

ELECCIONES EN CHILE

Habrá balotaje en Chile: entre Jeannete Jara y José Antonio Kast saldrá el futuro presidente del país trasandino

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter