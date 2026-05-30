Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos y no es por el Mundial: qué hará durante la gira

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos durante los primeros días del mes de julio. La visita, que se encuentra en etapa de planificación, se desarrollará principalmente en Nueva York y representará el decimoctavo viaje del mandatario argentino a territorio estadounidense desde su llegada a Casa Rosada.

Según trascendió desde el Gobierno nacional, la intención principal es que Milei participe de las celebraciones centrales por el Día de la Independencia de Estados Unidos, los cuales tendrán lugar el próximo 4 de julio. Cabe resaltar que se tratará de una fecha especialmente significativa para la administración de Donald Trump, que este año conmemorará los 250 años de la Declaración de Independencia de 1776, momento en el que se formalizó la separación de las colonias norteamericanas del Imperio Británico.

Fuentes oficiales también señalaron que no se descarta que el mandatario mantenga reuniones con empresarios e inversores durante su estadía. Incluso, una vez en Estados Unidos, podría trasladarse a otras ciudades además de Nueva York.

La visita representa además un nuevo gesto de alineamiento geopolítico con la administración de Trump. La agenda bilateral entre ambos gobiernos se ha intensificado durante los últimos meses con encuentros de funcionarios de distintas áreas y avances en materia comercial e institucional.

La confirmación del viaje coincidió con recientes reuniones mantenidas por Milei con integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y con el embajador designado en Argentina, Peter Lamelas.

La última visita de Milei a Estados Unidos se produjo a comienzos de mayo, cuando participó de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken. En aquella oportunidad mantuvo reuniones con empresarios junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno.

Desde el Gobierno sostienen que la frecuencia de los viajes presidenciales a Estados Unidos responde a la estrategia impulsada por Milei que busca reinsertar al país en el plano internacional, además de una búsqueda de fortalecer la relación con Estados Unidos para atraer inversiones hacia Argentina.

Milei ya tomó una decisión sobre su presencia en el Mundial

El viaje se producirá en paralelo con la disputa del Mundial de Fútbol 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México. Pese a esta coincidencia, de acuerdo con fuentes cercanas al Presidente, Milei no tiene previsto asistir a los partidos de la Selección argentina.