Javier Milei viajará a Estados Unidos para el lanzamiento del Board of Peace

En las próximas semanas, el presidente Javier Milei tendrá una extensa agenda internacional que le exigirá que salga del país en varias ocasiones; en primer medida habrá un viaje a Estados Unidos que se hará esta semana, en el cual hará un pequeño paso por el interior y Chile.

Cronograma que en principio estaba diagramado de forma distinta, pero que tuvo algunos cambios porque a último momento surgió la invitación de Donald Trump para participar del Board of Peace, eje que se creó para promulgar la paz en Medio Oriente y el mundo.

Es así que se espera que Javier Milei viaje el próximo miércoles para estar presente en el foro multilateral donde habrán distintos países y donde dirán ausente los europeos; además de que dentro de la región solo participan Argentina y Paraguay.

Posterior a este evento, se espera que el presidente regrese a la Buenos Aires por algunos días para luego volver a territorio yanqui, y es que el 7 de marzo se reunirá con Trump y algunos mandatarios latinoamericanos como Peña de Paraguay, Paz de Bolivia, Bukele de El Salvador, Noboa de Ecuador y más.

Luego el mandatario viajará a Manhattan para ser protagonista del Argentina Week que está programado del 9 al 11 de marzo, donde estará con piezas clave del Gabinete. Para luego llegar a Chile el 11 de marzo a presenciar la asunción de Antonio Kast, nuevo presidente.

Finalmente, se espera que presidente termine con sus viaje el 19 de marzo, cuando viajará a Tucumán por el tour de la gratitud. Aunque desde su equipo siguen planificando nuevas fechas y lugares.