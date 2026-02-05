Javier Milei solicitó a un tribunal internacional que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria

El Gobierno de Javier Milei reiteró su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humano para que esta exdirigente social cumpla su condena por corrupción en una cárcel común. Y es que, Milagro Sala viene cumpliendo un régimen de prisión domiciliaria.

Esto se da desde el año 2017 cuando la dirigente fue condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, delitos que se cometieron mientras lideraba la reconocida organización Tupac Amaru.

Ahora resta espera la respuesta de este tribunal internacional, y es que desde el Gobierno sostuvieron que Sala “violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial”, lo que “activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control”.

El texto firmado por la Subsecretaría de Derechos Humanos llegó también como una respuesta a los planteos que hicieron desde la defensa de Sala ante el tribunal, donde señalaron un “hostigamiento“. Lo que para el Gobierno es una estrategia que “busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.

El organismo nacional aseguró que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y cuestionó la medida del tribunal internacional al considerar que “mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”.

“El sistema de derechos humanos está para proteger a las personas, no para blindar a condenados ni garantizar impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos”, sumaron en el comunicado.