Javier Milei sobre el acuerdo con Estados Unidos: “Mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos”

Luego de regresar de Estados Unidos, donde mantuvo una reunión con Donald Trump -y desde donde no sólo reafirmaron el apoyo norteamericano a su gestión, sino que lo profundizaron- Javier Milei brindó una entrevista televisiva en la que destacó la importancia de ser aliado del Gigante del Norte del continente.

Según expresó el Presidente en el canal A24, Argentina ahora cuenta “con US$20.000 millones adicionales para afrontar los compromisos de deuda“, y aseguró que el apoyo de Estados Unidos “no se trata de un rescate financiero“.

“Este dinero que ingresa será utilizado para el pago de la deuda“, detalló Milei, quien además explicó que el swap se activará en enero en caso de que el país no logre acceder a los mercados de capitales. Cabe destacar el monto de los vencimientos de deuda de enero asciende a US$8.500 millones.

Según afirmó el mandatario libertario, el apoyo brindado por Donald Trump es “a cambio” de que Argentina sea un aliado estratégico incondicional en la región. En ese sentido, Milei explicó que “es una cuestión de ordenamiento geopolítico“, y aseguró que el mundo “va a tener tres bloques: uno que es el que está alineado con Estados Unidos, uno con China y otro con Rusia“. Además, dijo que no fue una exigencia que el país abandone negocios comerciales con China.

Entre los temas abordados se hizo foco en las declaraciones de Donald Trump, quien había afirmado que en caso de que Milei pierda las elecciones retiraría su apoyo al país. Según el Presidente, se hizo “una interpretación intencionadamente errónea” de los dichos de Trump. El mandatario expuso que fue el propio estadounidense quien “lo aclaró“, y sentenció: “Mientras yo sea presidente, ese apoyo está asegurado“.

Milei y una crítica al Congreso

Sobre las tensiones económicas de las últimas semanas, el Presidente culpó directamente a la oposición: “Comenzaron a presentar proyectos con un objetivo claramente destituyente. Nunca antes en la Argentina se había visto un nivel de agresividad y violencia institucional semejante por parte del Congreso“.

Según Milei, la oposición trasgredió los límites de poder “porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y votan aumentos de gastos sin contrapartida de ingresos“.