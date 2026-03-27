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CADENA NACIONAL

Javier Milei sacó pecho por el fallo por YPF: “Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible”

En un mensaje difundido a las 19, el Presidente celebró la decisión de la Justicia de Estados Unidos y apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

Luego del fallo que anulaba la sentencia que obligaba a que Argentina pague US$16.000 millones por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei brindó una cadena nacional para referirse a la decisión de la Justicia de Estados Unidos. Durante su discurso, el mandatario celebró la medida judicial y apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y Áxel Kicillof.

En el mensaje, emitido a las 19 y grabado previamente en la Casa Rosada, Milei calificó la decisión como “un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes” y afirmó que el país evitó un pago de hasta 18.000 millones de dólares. “Se logró torcer el destino a nuestro favor”, sostuvo.

Tras remarcar en reiteradas ocasiones que “expropiar está mal“, el Presidente apuntó contra la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quienes responsabilizó por el conflicto judicial en el que se ve envuelto el país. “Estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida”, afirmó. Según el mandatario, la decisión del gobierno kirchnerista privó a Argentina de recibir “12 años de inversiones“, lo que frenó su crecimiento económico.

Además, el Presidente aseguró que un fallo adverso hubiera implicado “un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica

Tras recordar que el juicio por la expropiación de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que hubo un fallo adverso en primera instancia durante el mandato de Alberto Fernández, Milei sacó sacó pecho: “Ahora Argentina logró una sentencia histórica en esta Administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro, nosotros no apostamos… nosotros simplemente ganamos“.

Tras esto, el Presidente adelantó que su gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de reforzar la protección de la propiedad privada.

Cabe recordar que Milei brindó la cadena nacional luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictara un fallo este viernes, en el que anulaba la decisión de la jueza Loretta Preska, el cual obligaba a Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

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