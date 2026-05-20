Javier Milei respaldó a Martín Menem luego de la polémica por sus supuestos tuits: “fue algo que le plantaron”

Este martes, Javier Milei respaldó a Martín Menem en medio de la polémica generada en redes sociales por una supuesta interna con Santiago Caputo. De acuerdo a lo expresado por el presidente, la cuenta atribuida al titular de la Cámara de Diputados “fue algo que le han plantado”.

Durante una entrevista concedida al canal de streaming Neura, Milei afirmó que la controversia “está prefabricada para generar un problema“. En ese sentido, el mandatario reveló que Menem ya dio explicaciones dentro del Gabinete nacional.

“Oria armó un video donde explicó lo que le pasó a Martín”, sostuvo Milei, en referencia al material difundido para explicar el origen de la situación que involucró al dirigente riojano y generó repercusiones dentro del oficialismo.

Sus diferencias con Mauricio Macri

En otro tramo de la entrevista, el Presidente también fue consultado por las críticas que formuló contra Mauricio Macri durante un evento realizado en el MALBA. Sin embargo, Milei negó haber cuestionado al exmandatario y aseguró que únicamente describió diferencias vinculadas a las políticas de regulación económica. “Yo no siento haber sido crítico con Macri, yo lo que dije es lo importante de la desregulación”, expresó.

En ese sentido, Milei sostuvo que el Estado “puede atacar al sector privado de dos maneras: vía impuestos, que nosotros consideramos un robo; y vía regulación”. Como ejemplo mencionó la Ley de Alquileres, impulsada durante la gestión de Macri y conocida públicamente como “Ley Lipovetsky”.

“Nosotros quitamos esa ley, la cantidad de propiedades en alquiler se duplicó y el precio del alquiler, en términos del resto de los bienes de la economía, cayó 30%”, aseguró el mandatario, quien sostuvo que esa medida terminó favoreciendo “a los más vulnerables”.

El Presidente también cuestionó la Ley de Góndolas y la comparó con la histórica Ley de Abastecimiento aplicada durante el gobierno de Arturo Illia. Según explicó, ese tipo de regulaciones representan “un avance sobre la propiedad privada” y afectan negativamente a las cadenas comerciales.

“No es una crítica, yo estoy describiendo hechos”, insistió Milei, antes de marcar nuevamente diferencias con la administración de Macri. “El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal como el que teníamos nosotros, y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado”, concluyó.