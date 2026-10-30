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De pie para todo el país

Javier Milei recibirá al pie del avión al papa León XIV con ¿cadena nacional?

El Gobierno nacional confirmó que el presidente lo recibirá al pie del avión en el Aeroparque Jorge Newbery.

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional confirmó que el presidente lo recibirá al pie del avión en el Aeroparque Jorge Newbery. Además, evalúan la posibilidad de transmitir por cadena nacional algunos momentos destacados de la visita del sumo pontífice.

La información fue confirmada por el secretario de Culto, Agustín Caulo, durante una entrevista con Radio Mitre, en la que brindó detalles sobre los preparativos para recibir al líder de la Iglesia católica.

Según explicó el funcionario, el pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre: “El Presidente lo va a recibir al pie del avión, un momento que va a ser muy importante y muy lindo“, expresó Caulo sobre el recibimiento que encabezará Milei.

Luego, detalló: “La intención del Gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos, así que también se está evaluando que quizás haya momentos determinados en donde se pueda transmitir por cadena nacional, algunas instancias o momentos especiales“.

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