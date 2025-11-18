Javier Milei quitará las retenciones al petróleo convencional: ¿cómo reaccionó el Gobierno de Mendoza?

Este martes, a través de un posteo en la red social “X”, Manuel Adorni anunció que el Gobierno Nacional quitará las retenciones al petróleo convencional “para fomentar el desarrollo del sector“.

Según detalló el Jefe de Gabinete, la medida es producto de un acuerdo entre Nación y las provincias productoras. “Como primer paso, se firmó un acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut, que se ha comprometido a rever sus cánones en un esfuerzo compartido entre la Nación y las provincias“, detalló Adorni.

Foto: “X” Manuel Adorni (@madorni).

“Menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos“, concluye el funcionario.

Ante este anuncio, quien salió a respaldar la decisión fue la Ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, Jimena Latorre, quien destacó que la medida es “un gran incentivo para las provincias productoras, ya que otorga una herramienta que seguramente impacte directamente en los valores de producción provincial“.

En concordancia con la decisión de Nación, la Ministra expuso que en Mendoza ya se habían aplicado políticas de baja de regalías para “sostener e incluso aumentar la producción“.

En ese sentido, Latorre puso como ejemplos los casos de Chachahuen Sur, Barrancas, La Ventana, Lindero de Piedra, Llancanelo, Río Tunuyán, Vizcacheras, “áreas a las que se le aplicó la baja de regalías bajo distintos parámetros y que hoy representan casi el 50% de la producción de la provincia“.

Según detalló la Ministra, antes de que se otorgara la reducción de regalías, en Chachahuen Sur la producción era de 1.100 m3/d, mientras que luego del otorgamiento del beneficio alcanzó niveles de 1.900 m3/d. En Llancanelo y Lindero, según expuso la funcionaria, las reducciones hicieron que las operadoras realizaran más perforaciones de las que tenían previstas.

“Con esto, Mendoza demuestra una vez más que viene aplicando políticas fiscales que están marcando el camino del rumbo económico al que apunta el país“, concluye Latorre.