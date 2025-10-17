Javier Milei pronosticó que “la inflación va a ser 0 en la Argentina”: ¿para qué fecha lo proyecta?

Tras regresar el miércoles de Estados Unidos, donde mantuvo una reunión con Donald Trump y terminó de acordar el apoyo financiero del país norteamericano hacia Argentina, el presidente Javier Milei ha dado una serie de entrevistas. Y este jueves no fue la excepción.

En esta ocasión, el Presidente estuvo en el canal La Nación+, donde defendió el rumbo económico de su gestión. Además, se refirió a los acuerdos con otras fuerzas políticas de cara a los próximos comicios del 26 de octubre, y adelantó que habrían cambios en el Gabinete luego de las elecciones.

Nuevamente, Milei aseguró que bajo su gestión se bajó la pobreza hasta niveles similares a los del 2017, y manifestó que todavía está trabajando para “desactivar las bombas que dejó el kirchnerismo“.

Si bien reconoció que los niveles de pobreza todavía son altos, expresó: “Si estos logros los hubiera tenido el kirchnerismo, estarían paseando que son el Gobierno que más bajó la pobreza. Sin embargo, fuimos nosotros y vienen y nos cuestionan los que dejaron 57% y dejaron plantada una hiperinflación. A mí no me van a venir a psicopatear los kukas. Sacamos 12 millones de personas de la pobreza y 6 millones de la indigencia“.

En referencia a la inflación, el Presidente aseguró que su compromiso con los argentinos es bajar la inflación. En ese sentido, aseguró que “el 30% me produce asco“, y sentenció: “Si el rezago de la política monetaria -acorde a nuevos estudios- son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero“.

Consultado sobre cuál sería un buen resultado para él en las próximas elecciones, Milei evitó dar porcentajes pero vislumbró: “Acá lo importante es cómo queda la composición de la Cámara de Diputados y Senadores. Lo que tengo claro es que el Congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora“.

Además, el mandatario aseguró que está abierto a hablar con otras fuerzas políticas para avanzar en las reformas que considera necesarias: “Existe un consenso que no se puede continuar con este nivel de presión tributaria, con este régimen laboral, hasta los propios sindicalistas saben que ya no funcionan. Hay un amplio consenso para avanzar con estas reformas“.

Sobre la composición de su Gabinete, adelantó que -más allá de los cambios obligados por las candidaturas de Patricia Bullrich y Luis Petri, y que Manuel Adorni fue electo legislador porteño- habrá modificaciones. Si bien no dio nombres, expresó que Santiago Caputo “puede tener un rol central“.