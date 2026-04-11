Javier Milei postuló a un exfuncionario de Cornejo para un puesto clave para la Justicia Federal

El gobierno de Javier Milei envió al Senado de la Nación los pliegos para cubrir los puestos vacantes en la Justicia Federal. En ese marco, entre los nombres propuestos, el Ejecutivo nacional puso sobre la mesa el de un exfuncionario del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.

El nombre en cuestión es el de Sebastián Soneira, quien se desempeñó -entre otros cargos- como director de Personas Jurídicas de Mendoza. Soneira figura como candidato para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, un tribunal que actualmente funciona con solo tres de sus seis miembros. Las vacantes se arrastran desde 2018, 2020 y 2022, lo que mantiene al tribunal funcionando con integración reducida.

Sebastián Soneira fue director de Personas Jurídicas de Mendoza (Foto: Gobierno de Mendoza).

De este modo, Soneira fue seleccionado para una de las tres vacantes del tribunal, hoy integrado por Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Alberto Pizarro. En el orden de mérito del concurso había quedado en tercer lugar, por encima de otros postulantes que también integraban la terna elevada por el Consejo de la Magistratura.

En este marco, cabe destacar que las otras ternas para completar la Cámara incluyen a José Sebastián Elías, Francisco Javier Pascua y Ana Paula Zavattieri, por un lado; y a Viviana Laura Beigel, Federico Miguel Baquioni y Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez, por otro.

Un dato a remarcar es que el pliego forma parte de un paquete de 78 postulaciones que deberán ser tratadas en el Senado, donde el oficialismo deberá negociar con otros bloques ya que el Gobierno no posee mayoría propia.

Quién es Sebastián Soneira

Soneira es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y cursa una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Además, cuenta con una especialización en derecho de daños dictada por universidades nacionales.

Se desempeñó durante siete años como director de Personas Jurídicas de Mendoza, cargo al que accedió en 2018 durante la primera gestión de Alfredo Cornejo y en el que continuó durante el gobierno de Rodolfo Suárez. A fines de 2025 asumió como fiscal adjunto Civil en la Procuración General.

También integró la Comisión Redactora del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza y fue miembro de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la provincia.

Además, en el ámbito académico, se desempeñó como docente universitario y tuvo participación en cursos de posgrado.