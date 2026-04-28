¿Javier Milei planea venir a Mendoza en breve?

El Gobierno nacional comenzó a reactivar la agenda territorial del presidente Javier Milei, con el objetivo de retomar las visitas a las provincias en un año clave desde lo político. En ese contexto, surge una pregunta que empieza a instalarse en Mendoza: ¿está prevista una visita del mandatario a la provincia?

Por ahora, la respuesta es cauta. Si bien Mendoza aparece entre los distritos en carpeta, no hay confirmación oficial ni fecha definida.

Según publican medios nacionales, aún no está acordado el próximo destino provincial ya que la decisión está bajo análisis de la mesa chica de La Libertad Avanza.

Una agenda en reconstrucción

Según trascendió en las últimas horas, en Casa Rosada buscan que Milei vuelva a tener presencia en el interior del país, luego de meses con una agenda más concentrada en Buenos Aires y compromisos internacionales.

La estrategia forma parte de un plan más amplio de construcción política con miras a 2027, que incluye recorridas y actividades en distintas provincias.

Mendoza, en la lista

Dentro de ese esquema, Mendoza aparece mencionada como uno de los destinos posibles, junto a otras provincias del interior como Entre Ríos, Chaco o Formosa. El gobernador Alfredo Cornejo es uno de los aliados más fuertes del oficialismo.

“En la lista de pendientes aparecen Mendoza, Entre Ríos y Chaco, que estaban entre los primeros destinos mencionados tras las elecciones legislativas, además de La Rioja, Formosa y otros distritos que el oficialismo observa por dificultad electoral. El primer mandatario no visitó oficialmente por el momento Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa, Misiones, Chubut y Río Negro”, publica el sitio TN.

Un regreso al territorio

La reactivación de las visitas marca un giro en la dinámica del Gobierno, que busca fortalecer su vínculo con las provincias en medio de negociaciones políticas y debates legislativos, como la reforma electoral.

En ese contexto, Mendoza vuelve a aparecer en el mapa presidencial.