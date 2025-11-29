Javier Milei planea recortar más empleo público en 2026

El presidente Javier Milei está lejos de guardar su motosierra. Luego del espaldarazo que le significaron los resultados en las elecciones del 26 de octubre, el mandatario nacional prepara un nuevo ajuste en el empleo público para el 2026. El plan para achicar el Estado estará encabezado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Si bien desde el oficialismo han evitado precisar cuántos puestos de trabajo serían alcanzados por la medida del Ejecutivo, trascendió que el ajuste alcanzaría al 10% de la planta de empleados. Según datos oficiales, hasta septiembre pasado, más de 58.000 personas fueron desvinculadas del Estado durante la gestión de Milei supera las 58.000.

Los despidos se darían en la Oficina Anticorrupción, el INDEC, el CONICET, la CONEAU, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la ANSES, la CONADIS, el ENARGAS, el ENRE, el INTA, el INTI y el ENACOM.

Además, parte del recorte proendrá de la eliminación de los registros automotores y de la nómina de empresas destinadas a ser privatizadas.

De acuerdo a trascendidos, los despidos comenzarían a producirse en las próximas semanas y durante los primeros dos trimestres de 2026. Cabe destacar que la reducción del personal coincidirá con la finalización de varios contratos -de duración anual- que no serían renovados.

Cabe destacar que, según un informe del INDEC, correspondiente a octubre 2025, el personal de la administración pública nacional empresas y sociedades del estado era de 285.570 personas.