Javier Milei: “No me van a llevar puesto como a Macri”

Luego de un inicio de sesiones ordinarias marcado por la confrontación directa, el presidente Javier Milei ratificó su voluntad de confrontar con la oposición y descartó cualquier tipo de debilidad política. En una entrevista con Luis Majul (que se emitirá este domingo), el mandatario marcó una clara diferencia con la gestión de Cambiemos: “No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”, disparó.

El clima de hostilidad que se vivió en el recinto durante la apertura de sesiones tuvo su correlato en las declaraciones presidenciales. Milei recordó los cruces con la bancada opositora y no ahorró descalificaciones hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, vinculándola directamente con las causas de corrupción que enfrenta la justicia (Vialidad, Cuadernos y Memorándum con Irán).

Ante los rumores de una posible ruptura en la cúpula del Ejecutivo, Milei fue tajante al desmentir cualquier intención de desplazar a su vicepresidenta. Tras los firmes descargos de Victoria Villarruel en redes sociales —donde aseguró que cumplirá su mandato hasta el final—, el jefe de Estado buscó dar por terminada la polémica: “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”.

La verborragia oficialista también apuntó contra el “círculo rojo”. Milei cargó duramente contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de la planta de neumáticos Fate y accionista de Aluar. El Presidente lo tildó de “empresario prebendario y extorsionador”. Fate cerró recientemente sus puertas dejando a cientos de personas sin empleo, mientras que Aluar enfrenta una fuerte presión por la apertura de importaciones.

Pensando en el largo plazo, el mandatario dejó una puerta abierta para un segundo mandato, aunque puso una fecha límite clara a su carrera política. Aseguró que, si bien contempla la posibilidad de seguir hasta el próximo período, su paso por el poder tiene fecha de vencimiento: “Después del año 2031 no me ven más el pelo”