Javier Milei no acompañará a Luis Petri a recibir los nuevos F16: los motivos

El acto final de Luis Petri frente al Ministerio de Defensa habría sufrido un golpe de agenda: un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos. El presidente se hará presente en el sorteo de la Copa del Mundo el próximo 5 de diciembre, mismo día en el que estaba programada la llegada de los F-16 a Río Cuarto, Córdoba.

En ese sentido, la expectativa del electo diputado por Mendoza era poder marcar el hito central de su gestión junto a Milei, quien promocionó la llegada del nuevo sistema de armas supersónicas como una de las compras más importantes en materia de Defensa en los últimos tiempos.

Para Milei, la posibilidad de un nuevo encuentro con el líder de la Casa Blanca sería un evento impostergable. Más aún teniendo en cuenta la talla de la exposición que podría obtener en el acto de la FIFA, a donde fueron invitados todos los mandatarios de los países participantes.

Luis Petri y los F-16

La postergación del acto en Río Cuarto implicaría un importante trastorno logístico para el arribo de las primeras seis unidades de los F-16 Fighting Falcon. Las aeronaves emprenderán viaje hacia Argentina desde Dinamarca, lo que supone un importante desafío técnico por la distancia de vuelo y el alcance de los aparatos.

En diciembre celebramos el resultado de un trabajo conjunto histórico. De soñarlo y planificarlo, a hacerlo realidad en menos de dos años, bajo el liderazgo del Presidente @JMilei.



El vuelo “ferry” se ejecutará en varios tramos y estará escoltado por dos aeronaves de soporte y reabastecimiento propiedad de Estados Unidos y Argentina. Los viajes serán operados por pilotos daneses y argentinos, que recorrerán más de 12.000 kilómetros para llegar al Área Material Río IV.