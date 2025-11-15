Search
Javier Milei negó la eliminación del Monotributo y cargó contra el periodismo: “Son…”

El Presidente desmintió versiones periodísticas sobre el posible fin del régimen y acusó a los medios de difundir “aberraciones”. Afirmó que la modernización laboral y tributaria "estarán cuando tengan que estar". Adorni también desmintió las publicaciones.

Luego de que trascendieran versiones que indicaban que el Gobierno eliminaría el régimen de Monotributo, este viernes el presidente Javier Milei salió a desmentirlas y las calificó como “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas“.

En una entrevista con el streaming Neura, Milei indicó que las reformas en estudio aún no están definidas: “Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que esta“.

Según explicó el Mandatario, las iniciativas son elaboradas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Desregulación, y recién esta semana fueron unificadas en la reunión de gabinete. “Durante estos días los medios mintieron abiertamente“, remarcó.

Continuando con su crítica al periodismo, Milei aseguró que “los medios son enemigos del Gobierno, porque les cortamos la pauta publicitaria. No tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurra para ensuciar y calumniar a quienes estamos en el Gobierno. No me vengan con las mentiras que dice el periodismo“.

Cabe resaltar que, horas antes, el jefe de Gabinete Manuel Adorni ya había salido al cruce de las versiones que indicaban que el Gobierno eliminaría el Monotributo: “Cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa“, sostuvo.

