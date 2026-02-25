Search
Otro más

Javier Milei lanzó otro guiño en redes sociales a Luis Petri

El presidente, cercano al exministro de Defensa, le reposteó una publicación en Instagram, afirmando que es su referente en Mendoza.

La espuma empieza a bajar después de las elecciones municipales que le dieron tres triunfos a la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. No así el apoyo de Javier Milei a uno de sus representantes en Mendoza.

Ni bien se consumó el triunfo oficialista, el diputado nacional por MendozaLuis Petri, publicó un mensaje en X en el que Milei celebró el resultado y lo encuadró dentro del rumbo político nacional.

Ni Cornejo ni Correa Llano: con quién festejó Javier Milei el triunfo en Mendoza

Ahora, el apoyo se repitió, pero con una publicación del exministro de Defensa recordando el natalicio del General San Martín. Petri, eligió una foto del Cerro de la Gloria y unas palabras que definen su respeto y admiración por el prócer argentino

“Hoy, 25 de febrero, día en el que nació San Martín en 1778, más que nunca recordemos esa frase que nos legó para defenderla en la eternidad: “Seamos libres y lo demás no importa nada”.

“Con libertad, hoy el Gobierno del Presidente @javiermilei cumpliendo el mandato del General San Martin, va a hacer grande a la Argentina nuevamente, VLLC!”, reza la última parte del posteo de Petri.

Ante la etiqueta en el posteo, Milei no dudó en tirar un nuevo guiño a su ex funcionario, y reposteó en sus historias de instagram la publicación.

