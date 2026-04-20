Javier Milei: “La convivencia con ciertas culturas es imposible”

En un clima de máxima tensión internacional, el presidente Javier Milei marcó un nuevo hito en su agenda exterior al recibir el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Bar-Ilan. El mandatario aprovechó el estrado académico para ratificar su alineamiento geopolítico total, lanzando duras advertencias sobre el conflicto que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán.

Con un discurso cargado de contenido ideológico, Milei fue tajante al referirse a la amenaza del régimen de Teherán. Según el jefe de Estado, existe una incompatibilidad fundamental entre los valores occidentales y los de sus adversarios:

“La convivencia con ciertas culturas es imposible. Mientras nosotros elegimos defender la vida, ellos tienen como objetivo nuestra aniquilación”, sentenció frente a un auditorio completo de académicos y estudiantes.

Estas declaraciones ocurren en un momento crítico: el reloj corre para el vencimiento de la tregua entre Washington y el régimen chiíta. Aunque existen negociaciones mediadas por Pakistán, el clima en Israel es de escepticismo y no se descarta una escalada bélica en las próximas 48 horas.

Más allá de la coyuntura militar, Milei dedicó gran parte de su exposición a desglosar su tesis económica y espiritual. El presidente presentó fragmentos de su próximo libro, destacando el concepto del “capitalismo como la maquinaria del paraíso”.

En una reinterpretación secular del dogma religioso, Milei sostuvo que, si bien la humanidad fue expulsada del Edén, es posible reconstruir ese estado de bienestar en la Tierra a través del mercado libre. Durante su intervención, también:

Calificó a Karl Marx de “satánico”.

Reivindicó la figura de Adam Smith desde una óptica estoica.

Señaló a la Torá como una herramienta intelectual contra el avance de la izquierda.



El evento no estuvo exento de momentos distendidos y política doméstica. Milei aprovechó para elogiar el plan de reformas que lidera Federico Sturzenegger en Argentina. Además, al divisar a un estudiante con la camiseta de Boca Juniors, se permitió una broma futbolera tras el reciente Superclásico: “Tengo un ministro de River que se queja, pero bueno, alguna vez toca”, lanzó en referencia a Juan Bautista Mahiques.

El mandatario llegó al recinto bajo un estricto operativo de seguridad, escoltado por su hermana y Secretaria General, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador Axel Wahnish.