Javier Milei invitó al Papa León XIV a visitar Argentina reafirmando el trabajo por la paz

En las últimas horas, el Gobierno de la Nación Argentina hizo una invitación formal al Papa León XIV para que visite el país en el próximo tiempo. Esta invitación partió desde la misma aprobación del presidente Javier Milei y llegó al Vaticano mediante un envío de la Cancillería.

Es esperado que este Papa llegue al sur de América por su conocido pasado como obispo en Perú y la fuerte conexión que tiene con la región, pese a ello desde Nación quisieron hacer oficial la invitación para lograr que el santo padre llegue por primera vez desde 1987, cuando Juan Pablo II viajó por la primera Jornada Mundial de la Juventud.

Esta invitación fue informada por la Cancillería, la cual emitió un comunicado en el que se indicaba: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al papa León XIV, firmada por el presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina“.

Además, en el mismo comunicado destacaron el “excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede”, reafirmando que tanto el país como la Santa Sede están interesadas en trabajar por “la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.