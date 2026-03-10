Javier Milei inauguró el Argentina Week en Nueva York con un fuerte mensaje contra los empresarios

En las últimas horas de este martes, el presidente Javier Milei encabezó la inauguración del “Argentina Week” realizado en la ciudad de Nueva York, allí el libertario dio un discurso frente a posibles inversionistas y aprovechó para criticar a dos grandes empresarios argentinos.

Milei comenzó su exposición explicando que su principal plan y gran objetivo es el de “hacer de Argentina el país más libre del mundo”. Aunque argumentó que “cuando en realidad uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno, por conseguir algún resultado de corto plazo, aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal”.

Siguiendo en torno a la prosperidad, el jefe de Estado tomó la decisión de ir contra los empresarios y comentó: “Todos saben que tuve enfrentamientos con Paolo Rocca y con Madanes Quintanilla. Son empresarios prebendarios”, y es que para Milei estos “atacaron a los argentinos durante años”.

También aprovechó para sumar que “la corrupción se terminó” y lanzó una importante frase contra el dueño de la empresa FATE: “Al margen de que ese empresario amenazó y apretó al Gobierno y nos tiró 920 trabajadores en la calle”.

Llegando al cierre, el presidente lanzó una frase dura y concisa sobre el sistema en el que los empresarios se movieron durante todos estos años en el país: “Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial eso es un robo. Ese robo solo puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado”.

Finalmente, Milei defendió su gestión y la del ministro de Economía diciendo: “Me banco el costo que me tenga que bancar para hacer lo correcto”.