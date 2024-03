Javier Milei habló frente al Congreso y llamó a los opositores a caminar juntos para una Argentina mejor

En la noche de este viernes, el presidente Javier Milei se paró frente al Congreso y dio un largo discurso sobre la situación actual del país, los cambios necesarios para mejorar y el sueño de hacer que Argentina vuelva a ser una potencia mundial.

Dejando más que claro en primer lugar que el país se encuentra “el momento más crítico su historia”, todo “luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido”.

Asegurando que los anteriores gobiernos no buscaban el bien, sino que vivían en “una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás”.

Y es que “muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos desde el día uno en que tomamos el mando del país: cinco puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y diez puntos de déficit cuasifiscal generado por el Banco Central sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado; una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default; reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares; precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta en un quinto de su valor real y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo; una emisión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros tres años de gobierno”, comentó.

Pero “nada de todo esto es nuevo”, dijo Javier Milei, pues aseguró que “la crisis está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad”. Y es que “a esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por diez en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que, al mismo tiempo, nunca en su historia repartió tanta asistencia social”, aseguró.

Aunque, no todo fue en contra de los ex gobernantes, sino que también anunció una serie de reglas para poder luchar contra la casta: “Se quita la jubilación de privilegio para vicepresidente y presidente, sindicatos deberán elegir sus autoridades con una reelección posible, los convenios colectivos primarán por arriba de los otros. Los condenados por corrupción por segunda instancia no podrán presentarse en elecciones y todo exfuncionarios público que tengan -sentencia firme- delitos de corrupción perderá beneficios por haber sido funcionarios“.

Además “reduciremos la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación, lapidan los recursos de los argentinos. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro y a su vez eliminaremos el financiamiento público de los partidos propios, ahora deberán ser por aportes privados”.

Seguido a lo que Milei llamó a los gobernadores y legisladores para que se sumen al cambio, y es que los convocó a Córdoba el próximo 25 de mayo para que pueda firmar “un nuevo contrato social”. Lo cual tendría como objetivo “dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad”, con “las diez políticas de Estado que el país necesita”.

Pero no todo se daría de un día para el otro, sino que antes de firmar dicho pacto se dijo a los gobernadores que estarán convocados “a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo” que serviría para “sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias”.