Javier Milei festejó el Día de la Bandera con una convocatoria a firmar el Pacto de Mayo

Este jueves el presidente de la Nación, Javier Milei, convocó a los ex presidentes, gobernadores, autoridades políticas, miembros de la Corte Suprema, empresarios y gremialistas a un encuentro que promete como histórico para firmar el Pacto de Mayo, que se realizará el 9 de julio en Tucumán.

“Para poder alcanzar ese sueño de una Argentina próspera y libre es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad, que todos aquellos que entendemos que la Argentina tiene que volver a abrazar las ideas que nos hicieron grandes, depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de los intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico que la Argentina necesita para volver a ser una potencia mundial“, dijo el mandatario.

Este llamado se dio en el cierre del acto oficial del Día de la Bandera que se festejó en Rosario, donde se resaltó a Manuel Belgrano como un maximalista de la libertad. A su vez, Milei aprovechó para reiterar la convocatoria al Pacto de Mayo tras haberse aprobado la Ley Bases.

“Quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, miembros de la Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores, y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar finalmente el Pacto de Mayo y comenzar finalmente a dar vuelta la página de nuestra historia“, comunicó Milei.

“La libertad no pide permiso, se impone, no se espera las órdenes de ningún burócrata que especula con lo que conviene o no, la libertad es un instinto innato del ser argentino, y es por eso que a la larga siempre se abre camino. La libertad es ineludible, por más que unos pocos se resisten o la querían contener“, sumó el presidente para cerrar.