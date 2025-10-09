Search
Instagram Facebook Twitter
javier-milei-hebe-casado-alfredo-cornejo-06-09-24-03jpg
CAMPAÑA ELECTORAL

Javier Milei extiende su visita: además de San Rafael, visitará la Ciudad de Mendoza

El Presidente participará al mediodía de un almuerzo en San Rafael y, en horas de la tarde, recorrerá la Ciudad de Mendoza junto a Alfredo Cornejo y Luis Petri.

La visita del presidente Javier Milei a Mendoza será más extensa de lo previsto. Además de participar en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, este miércoles trascendió que el mandatario sumó una actividad de último momento en la Ciudad de Mendoza, prevista para la tarde de este jueves 9 de octubre.

Según confirmaron fuentes oficiales, Milei realizará una recorrida por la Peatonal Sarmiento a las 18, acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. La caminata partirá desde la intersección de Peatonal y 9 de Julio, y recorrerá la Ciudad junto a sus acompañantes.

La actividad replicará el formato de los actos recientes que el Presidente encabezó en otras provincias, en el marco de la campaña de cara a los comicios del 26 de octubre. El objetivo de este tipo de actividades que viene llevando adelante el mandatario nacional es retomar el contacto con la gente en la calle, tal como hizo en 2023.

En principio, Milei sólo tenía previsto visitar San Rafael, donde participará al mediodía del tradicional almuerzo organizado por las Fuerzas Vivas del departamento del sur mendocino. Sin embargo, la agenda se amplió para incluir la caminata en la capital provincial, como parte de la recorrida federal con la que el mandatario busca reforzar el respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza.

Está previsto que el Presidente arribe en avión directamente a San Rafael y, tras el acto, se traslade por el mismo medio al Gran Mendoza para completar su recorrido por la provincia.

ETIQUETAS:

Luis PetriJavier MileiCiudad de MendozaLa Libertad AvanzaSan Rafaelcampaña electoralElecciones 2025MendozaAlfredo Cornejo

+ Noticias

CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Desarticularon parte de una red narco en el Gran Mendoza: hubo tres detenidos

Por: Redacción NDI

CAMPAÑA ELECTORAL

Javier Milei extiende su visita: además de San Rafael, visitará la Ciudad de Mendoza

Por: Lucian Astudillo

Ajuste y malestar

Fuerte crítica del Financial Times al Gobierno de Milei: “Los argentinos pierden la paciencia”

Por: María Orozco

Merecida despedida

La Selección argentina hizo un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo

Por: Agustin Zamora

Beneficio previsional

Simplifican un trámite de ANSES y puede hacerse de forma 100% virtual: quiénes pueden acceder

Por: María Orozco

Escándalo en redes

Reflotan tuits racistas de Karen Reichardt, candidata de La Libertad Avanza

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter