Javier Milei extiende su visita: además de San Rafael, visitará la Ciudad de Mendoza

La visita del presidente Javier Milei a Mendoza será más extensa de lo previsto. Además de participar en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, este miércoles trascendió que el mandatario sumó una actividad de último momento en la Ciudad de Mendoza, prevista para la tarde de este jueves 9 de octubre.

Según confirmaron fuentes oficiales, Milei realizará una recorrida por la Peatonal Sarmiento a las 18, acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. La caminata partirá desde la intersección de Peatonal y 9 de Julio, y recorrerá la Ciudad junto a sus acompañantes.

La actividad replicará el formato de los actos recientes que el Presidente encabezó en otras provincias, en el marco de la campaña de cara a los comicios del 26 de octubre. El objetivo de este tipo de actividades que viene llevando adelante el mandatario nacional es retomar el contacto con la gente en la calle, tal como hizo en 2023.

En principio, Milei sólo tenía previsto visitar San Rafael, donde participará al mediodía del tradicional almuerzo organizado por las Fuerzas Vivas del departamento del sur mendocino. Sin embargo, la agenda se amplió para incluir la caminata en la capital provincial, como parte de la recorrida federal con la que el mandatario busca reforzar el respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza.

Está previsto que el Presidente arribe en avión directamente a San Rafael y, tras el acto, se traslade por el mismo medio al Gran Mendoza para completar su recorrido por la provincia.