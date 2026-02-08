Javier Milei encabezó el acto de entrega del sable corvo de San Martín y cargó contra el kirchnerismo

Este sábado, el presidente Javier Milei encabezó el acto oficial de entrega del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, en el marco del 213º aniversario de la Batalla de San Lorenzo.

“Mediante este acto, el Estado Nacional le devuelve al Regimiento de Granaderos el honor de custodiar el sable corvo del General San Martín, saldando una deuda histórica con la institución en el marco de un nuevo aniversario del combate de San Lorenzo“, expresó Milei durante su intervención, la cual estuvo marcada por críticas al peronismo y al kirchnerismo.

Durante su discurso, Milei fue lapidario al recordar que la pieza histórica fue robada “no una sino dos veces por la Juventud Peronista, en 1963 y en 1965, durante un gobierno democrático”, y calificó esos episodios como actos “de terrorismo contra el patrimonio nacional“.

Lejos de detener sus embates, el Presidente también cargó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber dispuesto en 2015 el traslado del sable nuevamente al Museo Histórico Nacional. “No debería sorprender que quienes habían robado el sable en los 60 fueran invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido”, sostuvo, al cuestionar la decisión del kirchnerismo de retirar la pieza del ámbito militar.

En relación al sable, Milei lo definió como “el símbolo material más poderoso de la República Argentina, una reliquia sagrada”, y reivindicó la gesta sanmartiniana como una revolución que liberó a las colonias de “un Estado tiránico” y sentó las bases de una nación que logró prosperidad y desarrollo. En ese marco, afirmó que el retorno del sable al Regimiento de Granaderos “saldó una deuda histórica con la institución“. Según destacó el Mandatario, el sable quedará expuesto al público en la sede del Regimiento.

La ceremonia se realizó en el histórico Convento de San Lorenzo, horas después de que la pieza fuera retirada por la mañana del Museo Histórico Nacional, y contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien Milei mantiene tensiones por las negociaciones sobre la reforma laboral y los reclamos de mayor asistencia a las provincias.