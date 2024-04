Javier Milei en cadena nacional: “Este milagro económico responde a la motosierra”

El presidente Javier Milei anunció este lunes que en el primer trimestre de 2024 se alcanzó el superávit. “Este milagro económico responde a la motosierra”, celebró en la cadena nacional titulada “El Camino a la Prosperidad”:

Así, Milei informó que en marzo el “sector público nacional tuvo un superávit de 275 mil millones de pesos”.

En un mensaje en cadena nacional, Milei subrayó que se logró “un superávit financiero del 0,2 por ciento del PBI en el primer trimestre año año” y aseguró que esto representa “una hazaña de proporciones históricas de nivel mundial”.

“Haber logrado superávit habiendo recibido un déficit consolidado de más de 15 puntos del PBI es liza y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial”, calificó.

Milei aseguró que “entiende” que la ciudadanía está haciendo un esfuerzo económico desde que asumió su gobierno, pero destacó que “es el último tramo”.

“Es el último tramo de un esfuerzo heroico”, subrayó Milei en un mensaje en cadena nacional. “Ya hemos recorrido más de la mitad del camino”, agregó. “Por primera vez en mucho tiempo, el esfuerzo va a valer la pena”, remarcó.

“Logramos después de casi 20 años superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año”, resaltó.

Según dijo, el “milagro económico” alcanzado por su administración en el primer trimestre del 2024 respondió “en enorme medida a lo que en la campaña llamamos motosierra”, mientras que negó que el efecto del superávit sea producto de una licuación de ingresos y jubilaciones.

“El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina”, afirmó el mandatario nacional.

El presidente repasó las distintas variables económicas que encontró al asumir el gobierno. “Encontramos un país quebrado y al borde del hiperinflación. Teníamos un déficit de cinco puntos del PBI en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 puntos en el BCRA. Teníamos una brecha cambiaria de casi 200% y un sobrante monetario similar al de la previa del Rodrigazo “, sumado a la deuda comercial con importadores.

Al asumir, dijo, el Gobierno “tomó el toro por las astas” porque los argentinos “no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia”. Siguiendo esa línea, resaltó que al primer mes “alcanzamos el superávit financiero”, algo que consideró como “un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental”.

Los 20 principales puntos del presidente Javier Milei

1. Dura Situación Actual: “Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino.”

2. Anuncio de Superávit Financiero: “Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos.”

3. Superávit como Hitos Históricos: “Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país.”

4. Importancia del Superávit Fiscal: “El superávit fiscal… no es ni más ni menos, que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario.”

5. Nueva Prosperidad: “El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construiremos la nueva era de prosperidad de la Argentina.”

6. Enfrentamiento de una Grave Crisis: “Cuando asumimos el enorme desafío de conducir nuestra nación, encontramos un país quebrado y al borde de una hiperinflación.”

7. Desafíos Económicos: “Teníamos un déficit de 5 puntos del producto en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 puntos en el Banco Central.”

8. Acuerdo con el FMI: “El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba caído.”

9. Inflación Descontrolada: “Asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual.”

10. Foco en el Déficit Fiscal: “Dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal.”

11. Eliminación de la Emisión Monetaria: “Con nosotros se acababa el déficit y, en consecuencia, se acababa la emisión monetaria y la inflación.”

12. Programa de Estabilización de Shock: “Avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia.”

13. Resultados Rápidos: “Hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno.”

14. Éxito a pesar de la oposición: “Pepe a la oposición de buena parte del establishment económico y político de la Argentina… el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando.”

15. Críticas del Establishment: “Pepe a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas.”

16. La ‘Motosierra’ vs. Reducción de Gasto: “Este milagro económico… responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos ‘motosierra’.”

17. Superávit Trimestral: “Lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, es un milagro económico.”

18. Heredamos una Crisis Profunda: “Nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país.”

19. La Causa de los Problemas Argentinos: “Producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos… recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación.”

20. Compromiso con el Cambio: “Desde que asumimos nos enfocamos en dos cuestiones esenciales… se acababa el déficit y, en consecuencia, la emisión monetaria y la inflación”.