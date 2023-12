Javier Milei dio su primer discurso como presidente de la Nación: “Hoy comienza una era de reconstrucción de nuestro país”

Javier Milei tomó juramento como nuevo presidente del país, recibiendo los atributos presidenciales de parte del ya expresidente Alberto Fernández en el Congreso de la Nación. Lugar donde dio su primer discurso en las escalinatas frente al pueblo argentino.

“Hola todos“, arrancó Milei, citando Panic Show de La Renga. “Hoy comienza una nueva era en la Argentina y comienza una era de reconstrucción de nuestro país“, empezó. Y siguió diciendo: “Una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. Hoy enterramos décadas de fracasos y peleas sin sentido“.

“El modelo ha fracasado. Estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia“, aseguró el actual presidente frente a miles de personas en las escalinatas del Congreso de la Nación que se acercaron a apoyarlo.

“En estos días mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea claro: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros“, aseguró. “Haber emitido por 20 puntos del PBI como hizo el gobierno saliente no es gratis, lo vamos a pagar con inflación“, sumó el Presidente.

“No hay solución alternativa al ajuste“, aseveró Milei, al enumerar otros de los puntos que están rotos en el Estado nacional, como las deudas con importadores, o las deudas de YPF, el Banco Central o el Tesoro. “La bomba de deuda asciende a 100 millones de dólares, que hay que agregarle a la deuda ya existente“.

“Esto transcurre en una economía que no crece desde 2011 y el empleo formal se mantiene estancado, y es superado por el empleo informal. Por eso no debería sorprender que los salarios reales se hayan destruido“, dijo el Milei. “Nos han arruinado la vida“, dijo firmemente y sumó que “no debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes“.

“Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Todos los programas de gradualismo terminaron mal“, definió Milei. “Para hacer gradualismo es necesario el financiamiento, y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo: ‘No hay plata’“, definió.

“Habrá estanflación, es cierto. Pero hace mas de una década que vivimos en estanflación, este el ultimo mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Habrá luz al final del camino“, dijo el flamante político.

Saliendo de lo económico, Milei arrancó a hablar de sociedad y dijo que “en materia de salud el sistema está colapsado. Los médicos cobran miseria y los argentinos no pueden acceder a un salud básica“.

“En todas las esferas las situación de la Argentina es de emergencia“. “No tenemos alternativas, tiempo ni margen para discusiones estériles. La clase política deja a nuestro país al borde de la crisis más profundo. Cada uno se hará cargo, no es tarea mía señalarlos“, afirmó Milei.

“Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar lo que dejaron 100 años de políticas equivocadas“. “Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo“. “No todo está perdido. Los desafíos son enormes, pero también nuestra capacidad para superarlos. 100 años de fracasó no se solucionan en un día, pero un día empieza y hoy es ese día“, aseguró.

También se refirió a los piqueteros. “El que corta no cobra“, anticipó, asegurando que cualquiera que corte la calle no recibirá ayudas del gobierno. Ya que “fuera de la ley nada“, pues “un país que contiene al que lo necesita, pero no se deja extorsionar“.

“No venimos a perseguir a nadie. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, es un proyecto de país. No pedimos un acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía interfiera con el cambio“, dijo Milei.

“No vamos a retroceder, claudicar, ni rendir“, expresó el presidente.

“Que quede claro, hoy comienza una nueva era en la Argentina. El desafío por delante es titánico. Pero la fortaleza se mide en como el pueblo enfrenta los desafíos“, aseguró. “El desafío lo afrentaremos con convicción, trabajaremos sin descanso, y llegaremos a destino“.

Para cerrar, el nuevo presidente aseguró que “la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo“, volvió a citar al libro de los macabeos. Pues, “será difícil, pero lo vamos a lograr ‘viva la libertad, carajo’“.