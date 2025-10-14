Javier Milei desde Estados Unidos: “Si el país vuelve al populismo…”

Este martes, luego de reunirse con Donald Trump en Estados Unidos, el presidente Javier Milei agradeció a su par estadounidense por haberlo recibido en la Casa Blanca.

A través de un posteo en sus redes, Milei volvió a destacar la importancia de contar con Estados Unidos como un “aliado estratégico” para poder “Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)“.

Dirigiéndose directamente a Trump, el mandatario libertario expresó: “El apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido“.

Tras eso, Milei reafirmó los dichos de su par estadounidense, quien este martes había expresado que “si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina“. Si bien los dichos de Trump, según explicó Patricia Bullrich, no hacen referencia a las elecciones del próximo 26 de octubre, Milei sentenció: “ Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo“.

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca.



Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2025

En esa línea, el Presidente aseguró que “si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País“.

Tras asegurar que en caso de que el oficialismo triunfe en las urnas Estados Unidos continuará acompañando al país, Milei expresó que confía “en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado“.